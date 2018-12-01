Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Burak Celep (xx), Harun Pekyürek (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Polat (xx), Görkem (xx) (Dk. 78 Taylan x), Mazlum (xxx), Mert Er (xxx), Buğra (xxx), Said Can (xx) (Dk. 62 Aykut xx), Temel (xx), Yasin (xxx) (Dk. 79 Mert Çapar xx), Burak (xxx), Onur Karakabak (xx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (x) - Eray (xx), Emrah (x), Onur Demir (x), Bülent (xx), Fırat (x) (Dk. 73 Semih Mustafa x), Güney (xx), Yusuf (x) (Dk. 65 Alihan x), Hasan (x) (Dk. 59 Hakan Esa xx), Hakan Albayrak (x), Onur Erdem (xx)

GOLLER: Dk. 32 Burak, Dk. 85 Mert Çapar (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Yasin (Nazilli Bld), Güney, Onur (Büyükçekmece Tepecik)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son 4 maçından beraberlikle ayrılan Nazilli Belediyespor, evinde düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor\'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 32\'nci dakikada Burak ve 85\'inci dakikada Mert Çapar attı. Nazilli bu sonuçla 25 puana ulaşıp Play-Off yarışını sürdürdü.

32\'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Mert Er\'in yaptığı ortayı ceza alanı içinde Burak şık bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

48\'inci dakikada gelişen Büyükçekmece atağında Güney\'in yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Zekeriya çıkardı.

85\'inci dakikada Nazilli ikinci golü de buldu. Oyuna henüz giren Mert Çapar, Buğra\'nın ortasında ceza sahasında buluştuğu topla kaleciyi de geçip topu boş filelere yuvarladı: 2-0.

Maç 2-0\'lık skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)