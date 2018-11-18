Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Sercan Murat Günrüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Kadir Beyaz (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Polat (xx), Onur Karakabak (xx), Mert Er (x), Buğra (xx), Sergen (x), İlyas (x) (Dk. 41 Zafer x), Yasin (xxx), Burak (xx), Aykut (x) (Dk. 46 Mert Çapar xx), Taylan (x) (Dk. 41 Görkem xx)

BATMAN PETROLSPOR: Süleyman (x) - Kadir (xx), Erhan (xx), Celal (xx), Emre Aydın (x) (Dk. 71 Serhat x), Mehmet (xx), Mertcan (x) (Dk. 38 Halil xx), Emre Bayram (x) (Dk, 65 Bedri x), Ali (xx), Mustafa Emre (xx), Mustafa Bedirhan (xx)

GOLLER: Dk. 17 Mustafa Bedirhan, Dk. 21 Celal (Batman Petrolspor), Dk. 68 Mert Çapar, Dk. 90 Yasin (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Buğra, Onur Karakabak, Mert Er, Yasin, Polat (Nazilli Belediyespor), Kadir, Mustafa Emre, Mustafa Bedirhan, Erhan, Serhat, Bedri (Batman Petrolspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Sergen (Nazilli Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılan Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor\'la da berabere kaldı: 2-2.

Maçın 17\'nci dakikasında Mustafa Bedirhan ve 21\'inci dakikasında Celal\'in üst üste golleriyle 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip, 68\'de Mert Çapar\'la umutlandı. Ege temsilci 73\'te Sergen\'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da 90\'ıncı dakikada Yasin\'in golüyle mağlubiyetten son anda kurtuldu.

(FOTOĞRAFLI)