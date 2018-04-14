T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor Başkent'te terleyecek

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor'a 3-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Play-Off hesapları yapan Hacettepe'ye konuk olacak

14 Nisan 2018 15:29

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor\'a 3-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Play-Off hesapları yapan Hacettepe\'ye konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda Gökçen Öztürk\'ün yöneteceği maç saat 15.00\'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Merter ile Berkay müsabakada forma giyemeyecek. 
Teknik direktör Ahmet Yavuz, bitime 4 hafta kala tüm maçların kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, \"Zorlu bir maça çıkacağız. Hacettepe de hedefleri olan bir takım. Ancak tek düşüncemiz 3 puan\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Beyaz GrupBugsaşsporNazilli BelediyesporPlayOffHacettepeAnkaraMayıs Stadı GökçenSiyahbeyazlılardaMerterBerkayAhmet YavuzAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24