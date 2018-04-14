Nazilli Belediyespor Başkent'te terleyecek

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor\'a 3-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Play-Off hesapları yapan Hacettepe\'ye konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda Gökçen Öztürk\'ün yöneteceği maç saat 15.00\'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Merter ile Berkay müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ahmet Yavuz, bitime 4 hafta kala tüm maçların kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, \"Zorlu bir maça çıkacağız. Hacettepe de hedefleri olan bir takım. Ancak tek düşüncemiz 3 puan\" dedi.