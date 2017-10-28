Nazilli Belediyespor - Silivrispor: 1-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Kürşathan Akın (xx), Cem Özbay (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x)- Bora (xx), Mehmet Ersavaş (x), Fatih Üge (x), Mert (xx), Burhan (x), Tayfur Emre (x), Gökhan (xx), Hakan (x) (Dk. 84 Tuna), Emre Balak (x), Gürhan (xx) (Dk. 65 Emre Koca x)

SİLİVRİSPOR: Onur (xxx)- Yusuf (xx), Süleyman (x) (Dk. 38 Güray xxx), Oğulcan (xx), Yunus (xxx), Doğan (xx), Serdar (xxx), Serkan (xxx), Barış (xxx), İsmail (xxx)

GOLLER: Dk. 30 Gürhan (Nazilli Belediyespor), Dk. 48 Serdar, Dk. 76 İsmail (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Mert, Burhan, Bora, Turgay (Nazilli Belediyespor), Güray, Fuat (Silivrispor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattına gerileyen Nazilli Belediyespor, konuk ettiği son sıradaki Silivrispor\'a 2-1 mağlup oldu, galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Siyah-beyazlılar 30. dakikada Gürhan\'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Silivrispor, 48. dakikada Serdar\'ın golüyle maçı dengelerken, 76. dakikada sahneye çıkan İsmail, Nazilli Belediyespor\'u deviren golü attı.

Bu sonuçla 6 puanda kalan Nazilli Belediyespor, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Silivrispor ise puanını 4\'e çıkarıp Karşıyaka\'yı sonunculuğa itti.