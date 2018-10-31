Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor: 3-2

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Özgür Ertem (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx) - Polat (xxx), Fahri (x) (Dk. 46 Buğra xx), Hasan (xx), Mazlum (xxx), Recep Berk (xx) (Dk. 82 Taylan xx), İlyas (x) (Dk. 65 Yasin xx), Burak (xxx), Onur Karakabak (xxx), Aykut (xx), Mert Çapar (xxx)

OSMANLISPOR: Abdülaziz (xx) - Tugay (xx), Sinan (xx), Ayuk x (Dk. 65 Hasan x), Ali (xx), Beykan (x) (Dk. 46 Mertan xxx), Ndiaye (xx), Muhammed (xx), Numan (xx), Lumanza (xx), Magaye Gueye (xx) (Dk. 63 Oğuzhan x)

GOLLER: Dk. 45 Mert Çapar, Dk. 62 Burak, Dk. 84 Taylan (Nazilli), Dk. 70 ve Dk. 89 Mertan (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: İlyas, Mert Çapar, Buğra (Nazilli), Mertan, Tugay, Hasan (Osmanlıspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Nazilli Belediyespor evinde Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

45\'inci dakikada konuk ekipten Numan\'ın pas hatasında topla bulaşan Mert Çapar, kaleci Abdulaziz\'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

62\'nci dakikada Nazilli farkı 2\'ye çıkardı. Recep Berk\'in pasında ceza sahasında Burak yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Abdulaziz\'in sağından filelere yolladı: 2-0.

70\'inci dakikada Muhammed\'in soldan kornerinde ön direkte Mertan topa ayak koydu, meşin yuvarlak kaleci Onur\'un üstünden ağlarla buluştu: 2-1.

84\'üncü dakikada Nazilli\'den Taylan oyuna girdikten 2 dakika sonra ceza sahasında yakaladığı topu kalecinin solundan filelere yolladı: 3-1.

89\'uncu dakikada Nazilli ceza sahasında oluşan karambolde Mertan skoru 3-2\'ye getirdi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Nazilli Belediyespor, Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura yükseldi.

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