Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor: 3-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Segah Tunçkol (xx), Ufuk Uğurlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx) - Mazlum (xx), Bora (xxxx), Nuh (xxx), Ali Say (xx) (Dk. 67 Mert Çapar x), Serdar (xxx), Hakan (xx), Onur Karakabak (xxx), İlter (xxx), Fatih (x) (Dk. 31 Samet xx) (Dk. 63 Berkay x), Görkem (xxxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin (xx) - Volkan Özcan (x), Volkan Geyik (xx), Hakan (xx), Taner (x), Emre (xx) (Dk. 63 Mehmet Gürkan x), Seçkin (xx), Cabir (x), Sefa (x), Tunç Murat (x) (Dk. 46 Oktay x) , Ömürcan (x) (Dk. 22 Mehmet Feyzi x)

GOLLER: Dk. 35 Onur Karakabak, Dk. 55 ve Dk. 71 Görkem (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuh, Hakan, Samet (Nazilli Belediyespor) - Cabir, Emre (Niğde Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 4 Volkan Özcan, Dk. 48 Cabir (Niğde Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor, evinde Niğde Belediyespor\'u 3-0 yenerek 7 maç aradan sonra galip geldi. Konuk takım henüz 4\'üncü dakikada Volkan Özcan\'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Nazilli Belediyespor, 35\'te Onur Karakabak\'ın golüyle öne geçti. Niğde Belediyespor\'da bu kez Cabir 48\'de oyundan atıldı. Gardı düşen rakibi karşısında ataklarını yoğunlaştıran Nazilli Belediyespor Görkem\'in 2 golüyle farkı açtı ve maçı kazandı. Bu skorla 14 puana yükselen ekibi ateş hattından çıkamasa da umutlandı. Niğde Belediyespor ise 29 puanda kalıp 20\'nci haftayı 9\'uncu basamakta bitirdi.

4\'üncü dakikada Niğde Belediyesporlu Volkan Özcan, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Tolga Ahmet Kalaycı penaltı noktasını gösterirken, Volkan\'a da kırmızkı kart çıkardı.

5\'inci dakikada Fatih Üge\'nin kullandığı penaltıda taleci Metin gole izin vermedi.

35\'inci dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Onur Karakabak, serbest vuruştan ağları havalandırdı: 1-0.

48\'inci dakikada Niğde Belediyespor 9 kişi kaldı. Cabir gördüğü ikinci sarı katın ardından oyundan ihraç edilirken, Niğde Belediyespor Teknik Direktörü Necmettin Sert de itirazdan dolayı tribüne gönderildi.

55\'inci dakikada Nazilli Belediyespor ikinci golü buldu. İlter\'in ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Görkem\'in şutunda kaleci Metin çaresiz kaldı: 2-0.

71\'inci dakikada Nazilli Belediyespor bir kez daha tribünleri ayağa kaldırdı. Serdar\'ın pasında topla buluşan Görkem maçın sonucu belirledi: 3-0.