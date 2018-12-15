Nazilli Belediyespor - Körfezspor: 5-1

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Aydın Karsavuran (xx), Mustafa Tosun (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Temel (xx), Onur Karabulut (xxx), Mert Er (xxx), Buğra (xx), Zafer (xxx), Sergen (xxx), İlyas (xxx), Burak (xx) (Dk. 54 Mert Çapar xx), Taylan (xxx) (Dk. 64 Sevcan x), Yasin (xxx) (Dk. 82 Said)

KÖRFEZSPOR: Batuhan (x) - Talha (xx), Berat (x) (Dk. 81 Yunus), Emir (xx), Osman (xx), Mehmet (x) (Dk. 82 Yusuf), Emirhan Subaş (x), Semih (xx), Emirhan Arıcı (x) (Dk. 46 Yasin x), Emirhan Can (x), Emrecan (xx)

GOLLER: Dk. 4 Taylan, Dk. 28, Dk. 59 (Pen.) Yasin, Dk. 80, Dk. 90 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor), Dk. 55 Osman (Körfezspor)

SARI KARTLAR: Talha (Körfezspor)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor devrenin son haftasında lig sonuncusu Körfezspor\'u evinde farklı mağlup etti: 5-1.

Siyah-beyazlıların cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 4. dakikasında Taylan\'la perdeyi açan Naz-Naz, 28. dakikada Yasin\'le skoru 2-0\'a getirdi. Konuk takım 55\'te Osman\'la farkı 1\'e indirse de Yasin 59. dakikada penaltıdan durumu 3-1 yaptı. Ardından 80. ve 90. dakikalarda sahne alan Mert Çapar takımını farka taşıdı. Bu sonuçla 29 puana yükselen Nazilli Belediyespor şampiyonluk umutlarını ikinci yarıya taşıdı. Körfez ise 2 puanda kalıp dipten kurtulamadı.

4. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Yasin\'in kullandığı kornerde Temel kafayı vurdu. Kaleci Batuhan\'dan seken topu Taylan tamamladı: 1-0.

28. dakikada fark 2\'ye çıktı. Orta sahadan aldığı uzun pasla ceza sahasına giren Yasin plaseyi yaptı: 2-0.

55. dakikada Körfezspor farkı 1\'e indirdi. Sol kanattan Yasin\'in kullandığı kornerde Nazilli savunmasından seken topa Osman kafayla dokundu: 2-1.

59. dakikada Nazilli Belediyespor penaltı kazandı. Talha\'nın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu hakem Emre Kaan Çalışkan beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Yasin skoru 3-1\'e getirdi.

80. dakikada Sevcan\'ın yerden pasında Mert Çapar penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip düzgün vurdu: 4-1.

90. dakikada gol perdesi kapandı. Savunmadan kaptığı topla hızla ceza alanına giren Mert Çapar sert bir şutla skoru tayin etti: 5-1.