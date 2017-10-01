Nazilli Belediyespor - Konya Anadolu Selçukspor: 1-1 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)



STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Selim Özen (x), Sefa Özcan (x), Çetin Öncel (x)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xxx) - Turgay (xx) (Dk. 88 Burhan), Berkay (xx) (Dk. 72 Abdülkadir x), Fatih (xx) (Dk. 83 İlker x), Halil Zeybek (xx), Tayfur Emre (xxx), Mert Er (xx), Nurettin (xx), Tuna (x), Hakan (xx), Emre (xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xx) - Özkan (x), Sertan (xx), Süleyman (xxx), Onurcan (x), İbrahim (x), Ayberk (xxx) (Dk. 87 Görkem), Ali (x), Arif (xx) Ahmet (x) (Dk. 65 İbrahim Serdar x), Alpay (xx) (Dk. 77 Hüsamettin xx)

GOLLER: Dk. 14 Ayberk (Konya Anadolu Selçuk), Dk. 62 Tayfur Emre (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Evren, Nurettin, Mert Er, Hakan, Tuna (Nazilli Bld), Özkan, Ayberk (Konya Anadolu Selçuk)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor, evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen ev sahibi ekip 5 puana yükselirken, Konya temsilcisi puanını 8\'e çıkadı. Konya Anadolu Selçukspor\'un golü 14. dakikada Ayberk\'ten gelirken, Nazilli\'nin golünü 62. dakikada Tayfur Emre kaydetti.

1. dakikada Nazilli Belediyespor atağında Tayfur Emre\'nin pasında ceza alanında topla buluşan Berkay sert vurdu, top sol direk yanından dışarı çıktı.

6. dakikada soldan Nurettin\'in ceza alanına sert ortasına dokunan Fatih topa istediği gibi vuramayınca Nazilli Belediyespor golden oldu.

14. dakikada Konya Anadolu Selçukspor öne geçti. Nazilli ceza alanında oluşan karambolde Ayberk, topa dokundu. Kaleci Evren meşin yuvarlağı kale çizgisinde yakalamasına rağmen hakem Selim Özen pozisyonda gol kararı verdi: 0-1.

38. dakikada ev sahibinde Berkay\'ın ortasında Tuna\'nın ceza alanı içinden vurduğu kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada kornerden gelen topa yükselen Tayfur Emre\'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

62. dakikada Nazilli golü buldu. Mert Er\'in ortasında topu yakalayan Tayfur Emre, ceza alanı içinde meşin yuvarlağa dokunarak skoru eşitledi: 1-1.

80. dakikada Hakem Selim Özen, kendisine itirazda bulunan Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Fatih Akyel\'i tribüne gönderdi.

82. dakikada Abdülkadir\'in ortasını iyi takip eden Turgay\'ın sert şutu direğin yanından dışarı çıktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.