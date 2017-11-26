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Spor

Nazilli Belediyespor - Hacettepe: 0-5

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x) - Feyzi (x) (Dk

26 Kasım 2017 18:55

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x) - Feyzi (x) (Dk. 57 Mert Çapar x), Emre (xx), Bora (x), Tuna (xx), Gökhan (x) (Dk. 71 Tayfur x), Fatih Üge (x), Merter (x), İlker (x), Serkan (x) (Dk. 46 Nurettin x), Burhan (xx)
HACETTEPE: Übeyd (xxx) - Alaaddin (xx), Berat (xxx), Fethi (xxx), Rahmican (xxx), Soner (xxxx), Mahmut (xxx) (Dk. 80 Kaan), Burak (xxx) (Dk. 76 Mehmet x), Noyan (xx) (Dk. 63 Ayberk xx), Kadir (xxx), Hüseyin (xxx)
GOLLER: Dk. 33 (P) ve Dk. 87 Soner, Dk. 61 Burak, Dk. 72 Mahmut, Dk. 74 Kadir (Hacettepe)
SARI KARTLAR: Emre (Nazilli Belediyespor) - Rahmican (Hacettepe)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, Hacettepe\'ye evinde farklı mağlup oldu: 0-5. Siyah-beyazlılar 33\'üncü dakikada Soner\'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, Hacettepe ikinci yarıda adeta coştu. Başkent temsilcisi 61\'de Burak, 72\'de Mahmut, 74\'te Kadir ve 87\'de yine Soner\'in golleriyle farka gitti. Evinde ağır bir mağlubiyet alan Nazilli Belediyespor 9 puanda kalıp, 15\'inci sıradan kurtulamadı. Hacettepe ise puanını 23\'e çıkarıp 7\'nci sıraya yükseldi. 

5\'inci dakikada Burak\'ın pasıyla buluşan Soner\'in şutunda Nazilli kalecisi Evren\'den seken top direğe çarpıp taca çıktı. 
32\'nci dakikada Hacettepe penaltı kazandı. Bora\'nın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucunda hakem Turgut Doman beyaz noktayı gösterdi. 
33\'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Soner tabelayı değiştirdi: 0-1.
İlk yarı Hacettepe\'nin 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 
61\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Mahmut\'un ortaladığı topa sert vuran Burak ağları sarstı: 0-2. 
72\'nci dakikada Hacettepe golleri üçledi. Alaaddin ortasına Mahmut dokundu: 0-3. 
74\'üncü dakikada Hacettepe bir kez daha sevindi. Orta alandan kaptığı topla Nazilli Belediyespor yarı alanına kadar giren Kadir, güzel bir gole imza attı: 0-4. 
87\'nci dakikada Mehmet\'in pasını ili değerlendiren Soner, skoru belirledi: 0-5. 
Mücadele, deplasman ekibinin 5-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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