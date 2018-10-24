Nazilli Belediyesi'nden 'Andımız' desteği

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, belediye hizmet binasına, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk görseli bulunan \'Andımız\' pankartı asıldı.

Danıştay 8\'inci Dairesi\'nce okullarda öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan \'Andımız\'ı kaldıran yönetmelik hükmünün iptal edilmesinin ardından MHP\'li yöneticiler de harekete geçti. Isparta Belediyesi\'nden sonra Nazilli Belediyesi\'ne de üzerinde Atatürk posteri bulunan dev \'Andımız\' pankartı asıldı. Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık\'ın talimatıyla \'Andımız\' pankartının asılmasının, ilçe sakinlerince de desteklendiği belirtildi. Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Irgat ile birlikte 4 katlı belediye binasının balkonuna çıkan Başkan Alıcık, şöyle konuştu:

\"Bizim için de olmazlarımızdan biri Türkiye ve Genel Başkanımız Bahçeli\'dir. Bizler de öğrencilik yıllarımızda özünü çocuklarımıza hatırlatan, öğreten \'Andımız\' ile büyüdük. \'Andımız\' etnik bir ifade değil, Türklüğün inkar edilemez duruşu ve dile getirilişidir. \'Türk\'üm\' demek ayıp mıdır? Genel Başkanımız da ilk baştan beri bu konudaki tavrını ve tutumunu çok net bir şekilde göstermiştir. 2013 yılında alınan bu yanlış kararı, Danıştay 8. Dairesi oy çokluğu ile iptal etmiştir. Yargı süreci tamamlanmamış olsa da okullarımızda \'Andımız\'ın okutulması artık mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle \'Andımız\'dan kimsenin rahatsız olmaya hakkı yoktur. Sonuç itibarıyla Genel Başkanımız bu konuda tepkisini göstererek, \'Andımız\'ı sahiplenmiştir. Biz de Genel Başkanımızın da bize öğrettiği doğrultuda şunu söylüyoruz; tarihte Türk\'tük, istikbalde de Türk olacağız. Bu nedenle de diyoruz ki \'Ne mutlu Türküm diyene\'\"



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