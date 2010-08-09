Nazilerin yağmaladığı tablolar için dava

T24 - Yahudi bir sanat koleksiyoncusunun mirasçıları, İkinci Dünya Savaşı'nda el konan bazı tabloların iadesi için Macaristan hükümeti aleyhine dava açtı.







Baron Mor Lipot Herzog'un ailesi, aralarında İspanyol ressam El Greco'nun eserlerinin de olduğu toplam değeri 100 milyondan fazla olan 40 kadar eserin iadesini istiyor.

Aile daha önce Macaristan'da verdiği hukuk mücalesinden sonuç alamayınca, bu kez yaşadıkları Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da dava açma yoluna gitti.

Dava ile Macaristan hükümetinin yanı sıra Macaristan devletine ait bazı müzeler de mahkemeye verildi.

Baron Mor Lipot Herzog 1934'te öldüğünde, sanat koleksiyonunu çocuklarına miras bırakmış.

Ancak daha sonra Naziler bu eserleri yağmalamış.

'Macaristan da aynı derecede suçlu'

Baron Mor Lipot Herzog torununun oğlu David de Csepel, davayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yahudi Soykırımı sırasında olanların kınanması gerekir" dedi.

Herzog, "Ancak Macaristan'ın yaptığı da aynı derecede kötüydü çünkü bu sanat eserlerinin ailemize ait olduğunu biliyorlardı" diye konuştu.

Ailenin avukatı Michael Shuster de Amerikan Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, davalarının, Amerikan mahkemelerinde bir ailenin bir ülkeye karşı açtığı tazminat davalarının en büyüklerinden biri olduğunu söyledi.

Herzog ailesi ayrıca girişimlerine destek bulma amacıyla Hungary on Trial (Macaristan Yargılanıyor) adıyla bir de internet sitesi açtı.

Aile daha önce 2000 yılında Macaristan'da küçük çaplı bir hukuk mücadelesi kazanmış, başkent Budapeşte'de yerel bir mahkeme yağmalanan 10 tablonun Baron Mor Lipot Herzog'un torunu Martha Nierenberg'e ait olduğuna hükmetmişti.

Ancak Macar Temyiz Mahkemesi 2008'de bu kararı bozmuştu.