Nazilerin yağmaladığı tablolar ilk sahiplerine iade edildi

Yahudi bir koleksiyonere ait olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından yağmalanan Matisse ve Liebermann tabloları, ilk sahiplerinin mirasçılarına iade edilecek.

1921'de yapılan tablo "Oturan Kadın" -aynı zamanda "Yelpazeli Kadın" olarak da biliniyor- adlı, koleksiyoner Paul Rosenberg'e ait tablo, 1940 yılında Rosenberg'in Fransa'ya kaçmasının ardından Naziler tarafından yağmalandı. Tablo, 2012'de koleksiyoner Cornelius Gurlitt'in Münih'teki dairesinde ortaya çıktı.

Tablonun kime ait olduğuna karar verilmesi talebiyle açılan davayı karara bağlayan Almanya'daki mahkeme, tablonun esas sahiplerine iade edilmesini hükmetti.

Mahkeme, Max Liebermann'a ait "Sahilde iki atlı" isimli eserin de eski sahibi David Friedman'ın mirasçılarına iade edilmesine karar verdi.

İki tablo, Gurlitt'in koleksiyonundan esas sahiplerine iade edilen ilk tablolar oldu. Rosenberg'in yaklaşık 400 parçalık koleksiyonunda, Pablo Picasso, Claude Monet ve Georges Braque'a ait eserler de bulunuyordu.