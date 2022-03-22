Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan 96 yaşındaki Romançenko, Rusya'nın Harkov'a yaptığı saldırıda hayatını kaybetti

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2. Dünya Savaşı sırasında Buchenwald ve Bergen-Belsen gibi Nazi Toplama Kampları'ndan kurtulan 96 yaşındaki Boris Romançenko, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine yaptığı saldırı sırasında hayatını kaybetti.

The Guardian'a açıklamada bulunan Buchenwald Toplama Kampı Anma Vakfı, ölümü Romançenko'nun yeğeninin doğruladığını bildirdi.

Açıklamada geçen cuma günü Romançenko'nun yaşadığı apartman binasına bir bomba veya füze isabet ettiği, ardından da apartmanın yandığı bildirildi.

Acil durum servislerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana Harkov'da 500'den fazla insan hayatını kaybetti.

1926'de Ukrayna'nın Bondari köyünde doğan Romançenko, 1941'de Nazi Almanyası, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne yönelik Barbarossa Harekâtı'nı başlattığında esir alınmış, sonrasında da bir dizi toplama kampına gönderilmişti.

Romançenko, 14 Nisan 1945'te Britanyalı ve Amerikalı müttefik kuvvetler tarafından kurtarılmıştı.