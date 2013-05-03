Nazi savaş suçlusunun sahibi olduğu tablo değersiz sayıldı

Klasik ressamların eserlerini toplayan resim koleksiyoncusu Steven Brooks, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'den satın aldığı tablonun bir zamanlar Nazi savaş suçlusu Hermann Goering'e ait olduğu ileri sürüldüğü için satamadığını belirtti. 21 Mart'ta Kaliforniya'da açılan davada, Brooks'un 2004 yılında aldığı, 18. yüzyıl da yaşamış olan fransız ressam Louis-Michel van Loo'nun "Eros'un Oku Tarafından Yaralanmış Bir Kadın Olarak Diana'nın Alegorik Portresi" adlı eserinin Naziler tarafından yağma sonucu ele geçirildiği iddia edildi. Sanat tarihçileri eserin geçmişinde bilinmeyen dönemler olduğunu belirtti.

Yağma sonucu ele geçirilen eserler, gerçek sahiplerinin kim olduğu belirlenemediği sürece satılamaz ve değersiz kabul ediliyor.

Eseri satmak isteyen koleksiyoncu Brooks'un talebi Christie's müzayede evi tarafından reddedilince eserin Herman Goering tarafından 1939 yılında satın alındığı ortaya çıktı. Brooks'un eseri aldığı Sotheby's müzayede evi, eseri tekrar açık arttırmaya çıkarmayı reddetti. Diğer müzayede evleri de eseri açık arttırmaya çıkarmayacaklarını açıkladı.

Sotheby's'in satıştan önce eserin geçmişi hakkında kendisini bilgilendirmesi gerektiğini belirten Steven Brooks müzayede evi ile yasal mücadeleye girişeceğini açıkladı. Mahkeme Brooks aleyhinde sonuçlanırsa, müzayede evlerinin "sattıkları eserlerin geçmişini bilme ve bilgilendirme sorumluluğu" olduğu hükme geçebilir.