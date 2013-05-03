T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nazi savaş suçlusunun sahibi olduğu tablo değersiz sayıldı

Koleksiyoner Brooks eserin bir dönem Hermann Goering'e ait olduğu ortaya atıldıktan sonra eserin değersiz kabul edildiğini belirtti

03 Mayıs 2013 17:19

Klasik ressamların eserlerini toplayan resim koleksiyoncusu Steven Brooks, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'den satın aldığı tablonun bir zamanlar Nazi savaş suçlusu Hermann Goering'e ait olduğu ileri sürüldüğü için satamadığını belirtti. 21 Mart'ta Kaliforniya'da açılan davada, Brooks'un 2004 yılında aldığı, 18. yüzyıl da yaşamış olan fransız ressam Louis-Michel van Loo'nun "Eros'un Oku Tarafından Yaralanmış Bir Kadın Olarak Diana'nın Alegorik Portresi" adlı eserinin Naziler tarafından yağma sonucu ele geçirildiği iddia edildi. Sanat tarihçileri eserin geçmişinde bilinmeyen dönemler olduğunu belirtti.

Yağma sonucu ele geçirilen eserler, gerçek sahiplerinin kim olduğu belirlenemediği sürece satılamaz ve değersiz kabul ediliyor.

Eseri satmak isteyen koleksiyoncu Brooks'un talebi Christie's müzayede evi tarafından reddedilince eserin Herman Goering tarafından 1939 yılında satın alındığı ortaya çıktı. Brooks'un eseri aldığı Sotheby's müzayede evi, eseri tekrar açık arttırmaya çıkarmayı reddetti. Diğer müzayede evleri de eseri açık arttırmaya çıkarmayacaklarını açıkladı. 

Sotheby's'in satıştan önce eserin geçmişi hakkında kendisini bilgilendirmesi gerektiğini belirten Steven Brooks müzayede evi ile yasal mücadeleye girişeceğini açıkladı. Mahkeme Brooks aleyhinde sonuçlanırsa, müzayede evlerinin "sattıkları eserlerin geçmişini bilme ve bilgilendirme sorumluluğu" olduğu hükme geçebilir.

ETİKETLER

hermann goeringtablosothebys

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24