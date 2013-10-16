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Dünya

Nazi savaş suçlusunun cenazesinde protesto

Eski Alman SS subayı Erich Priebke 1998 yılında, 1944’de 300’den fazla göstericinin öldürülmesinden sorumlu tutularak hapse atılmıştı

16 Ekim 2013 10:58

İtalya’da Nazi savaş suçlusu Erich Priebke’nin cenaze töreni, gerçekleştirilen protesto üzerine iptal edildi. Nazi savaş suçlusu Erich Priebke’nin cenaze arabasına yaklaşan 500 civarında gösterici ‘katil’, ‘cellat’ diye slogan attı.

Eski Alman SS subayı Priebke 1998 yılında, 1944’de 300’den fazla göstericinin öldürülmesinden sorumlu tutularak hapse atılmıştı.

Yaptıklarından dolayı özür dilemeyen Priebke, öldüğünde ev hapsinde tutuluyordu ve 100 yaşındaydı.
Vatikan, benzeri görülmemiş bir şekilde Preibke için Roma’daki herhangi bir Katolik kilisesinde cenaze töreni yapılmasını yasakladı. Priebke’nin İtalya’ya iade edilmeden önce 50 yıl boyunca yaşadığı Arjantin de cenazeyi almayı kabul etmedi.

Ancak aşırı sağcı ve anti-Semitik olmakla suçlanan St Pius X Cemaati cenaze törenini gerçekleştirmek istedi. Buna karşın gerçekleştirilmek istene tören öfkeli protestocular tarafından engellendi. Bunun üzerine tören askıya alındı.

Erich Priebke, 1944 yılında Ardeatine Mağaraları'nda yetişkin ve genç erkeklerin katledilmesi sırasında olay yerinde bulunan SS subaylarından biriydi. Adolf Hitler'in emriyle yürütülen katliam, 33 Alman askerinin öldürülmesine misillemeydi.

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