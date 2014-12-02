'Nazi savaş suçlusu Suriye'de öldü'



Kudüs'teki Wiesenthal Merkezi'nin başkanı Efraim Zuroff, Nazi rejiminin mimarlarından Adolf Eichmann'ın sağ kolu Alois Brunner'in “çok büyük bir kesinlikle“ 2010 yılında Suriye'de öldüğünü bildirdi.

Efraim Zuroff, 128 bin 500 Avrupalı Yahudi'nin Nazi toplama kamplarına gönderilmesinden sorumlu Brunner'in “fanatik bir antisemitist“ olduğunu kaydetti.

1985 yılında bir Alman dergisinde yapılan röportajda, Brunner'in “daha fazla Yahudi‘yi öldürmediğim için üzülüyorum“ dediği yazılmıştı.

Suriye'de koruma

İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da sahte bir kimlikle saklanan Brunner, 1954 yılında Mısır'a kaçmıştı.

Yaşasaydı şu anda 102 yaşında olacak olan Brunner, Mısır'dan daha sonra Suriye'ye geçmiş ve eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad için başka bir isimle, terör ve güvenlik uzmanı olarak çalışmıştı.

Gıyabında yargılanan Brunner, 1954 yılında Fransa'da ölüme mahkûm edilmiş ve 2001'de ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

Adalet önüne çıkmasa da Brunner, İsrail gizli servisi Mossad'a atfedilen çok sayıda başarısız suikast girişimine maruz kaldı. Zuroff, Brunner'in geçmişte iki bombalı mektup aldığını ve üç parmağıyla bir gözünü kaybettiğini söyledi.

En son 2001 yılında hayattayken görülen Brunner, Wiesenthal Merkezi'nin en çok aranan Nazi suçluları arasındaydı. Öldüğü düşünüldüğü için artık listeden çıkarıldı.