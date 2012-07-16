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Dünya

Nazi savaş suçlusu Maceristan'da bulundu

En çok aranan Nazi savaş suçluları arasında yer alan Laszlo Csatary'nin Macaristan'da bulunduğu bildirildi. Csatary, şimdi 97 yaşında

16 Temmuz 2012 13:15

ABD'deki en etkin Yahudi kuruluşlarından biri olan Simon Wiesenthal Merkezi'nden yapılan açıklamada, en çok aranan Nazi savaş suçlularından biri olan Laszlo Csatary'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüldüğü doğrulandı. Merkez direktörü Efraim Zuroff, “Laszlo Csatary'nin Budapeşte'de tespit edilip bulunduğunu doğrulayabilirim” ifadelerini kullandı.

10 ay önce bir muhbirin kendilerine Csatary'nin yerini tespit etmelerini sağlayacak bilgi verdiğini kaydeden Zuroff, bu bilgiyi eylül ayında Budapeşte savcılığına ilettiklerini söyledi.

15 bin 700 Yahudi'nin Auschwitz toplama kampına gönderilmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.

Şimdi 97 yaşında olan Csatary, en çok aranan savaş suçluları listesinin en üst sıralarında yer alıyor. 1944 yılında 15 bin 700 Yahudi'nin Auschwitz toplama kampına gönderilmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtilen Csatary'nin aynı zamanda Kosice'ten 300 Yahudi'nin Ukrayna'ya gönderilmesinde de rolü olduğu ifade ediliyor. 300 Yahudi'nin hemen hemen hepsi 1941 yılında öldürülmüştü.

İngiliz the Sun gazetesi, pazar günü yayımladığı haberde, Csatary'nin Macaristan'da çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Casatary olduğu iddia edilen kişi, kapı önünde kendisine soru soran muhabirlere herhangi bir suç işlemediğini söyledi. (Deutsche Welle Türkçe)

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