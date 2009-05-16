Nazi partisine Türk karşıtı afiş baskını

Almanya'da ırkçı söylemleri nedeniyle daha önce kapatılmanın eşiğinden dönen aşırı sağcı Ulusal Demokrat Parti (NPD), bu kez Türk karşıtı seçim afişleri nedeniyle baskına uğradı



27 Eylül’de yapılacak genel seçimler için Westerwald bölgesinde birkaç gün önce asılan afişlerde, “Vatanınıza İyi Uçuşlar” yazısı altında, uçan bir halı üzerinde oturan Türk bir çift ile bir Afrikalının karikatürü yer alıyor. Koblenz Savcılığı’nın bu afişlerin “Almanya’da yaşayan Türk, Arap ve Afrika kökenli insanların onuruna saldırı” niteliği taşıdığı ve halkı kışkırttığı gerekçesiyle soruşturma başlatması üzerine polis, önceki gün bölgedeki parti bürosuna baskın düzenledi.



Baskında afişlere, bir bilgisayara ve birçok USB bellek aygıtına el konuldu. Polis, dün yaptığı çağrıda bu tür afişleri görenlerin derhal karakola haber vermesini istedi. Benzer afişler geçen yıl eylül ayında da asılmış, savcılık afişleri toplattıktan sonra, parti hakkında halkı kışkırttığı gerekçesiyle dava açmıştı. Ancak delil yetersizliği nedeniyle ceza alan olmamıştı. Alman yasalarına göre, afişleri asanların suçları ispat edilirse, para cezasının yanı sıra üç aydan beş yıla kadar hapis cezasına da çarptırılabilirler.



Kapatılması gündemde



İki eyalet meclisinde yer alan NPD’nin lideri Udo Voigt ve iki yardımcısı, 2006 Dünya Kupası’nda Alman Milli Takımı’nda yer alan siyahi futbolculara karşı çıkmış, bu amaçla siyahi oyuncu Patrick Owomoyela’ya hakaret eden bir afiş hazırlamıştı. Bu afiş nedeniyle Voigt halkı kışkırtmak ve hakaret etmek suçlarından 7 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller, NPD hakkında kapatma davası açılmasını isterken, iktidardaki Hıristiyan Birlik partileri bu öneriye sıcak bakmıyor. Anayasa Mahkemesi‘nin 2003’te açtığı kapatma davasının başarısızlığa uğramasını gerekçe gösteren Hristiyan Birlik partileri, ikinci bir yenilginin partiyi güçlendirebileceğini ileri sürüyor. 2003 yılında NPD aleyhine dava açan Anayasa Mahkemesi, parti içine istihbarat elemanlarının bulunduğu ortaya çıkınca davayı durdurmuştu.

