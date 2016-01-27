Nazi mağdurundan Almanya'ya teşekkür

ABD'de edebiyat profesörü olan Klüger’in konuşması Hitler Almanyası’nın bu en insanlık dışı sayfasını bir kez daha gözler önüne serdi. Klüger konuşmasında bugünkü mülteciler konusuna da göndermede bulundu.

'Nazi diktatörlüğünün kurbanlarını anmak üzere toplandık'

Federal Meclis'te dün düzenlenen Nazi kurbanlarını anma toplantısını Meclis Başkanı Norbert Lammert şu sözlerle açtı: “Bugün Nazi diktatörlüğünün kurbanlarını anmak üzere toplandık. Hakları ellerinden alınan, acılar çektirilen ve Naziler tarafından öldürülen Avrupa Yahudilerini, Sinti ve Romaları, hasta ve engellileri, eşcinselleri anıyoruz. Direniş göstermiş olanları, farklı düşündükleri ve düşüncelerinden, inançlarından, politik görüşlerinden taviz vermeyenleri anıyoruz. Ölenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz ve aynı zamanda bu acı dönemden sağ kurtulmuş olanların bir ömür boyu bu derin acılarla yaşadıklarının da bilincindeyiz.”

Yaşını büyük göstererek hayatta kalmayı başardı

27 Ocak 1945 tarihinde o zamanki Sovyet Kızıl Ordu askerleri tarafından Auschwitz-Birkenau toplama kampından sağ kurtarılanlar arasında o zamanlar 13 yaşındaki Ruth Klüger de vardı. Klüger, yaşını büyük göstererek hayatta kalmayı başarmıştı. Kamptaki çeşitli işlerde çalışılması için asgari yaşın 15 olması gerekiyordu. Onunla birlikte bu kampa yollanan diğer tüm tutsaklar ise öldürülmüştü.

'Yaşadıklarımdan sizlere anlatacaklarım var'

Savaştan sonra ABD’ye giden ve burada edebiyat profesörü olan Ruth Klüger, “Sizlere önce biraz yaşadıklarımdan bazı bölümler aktaracağım” diye sözlerine başladı. 1944-45 yılının kış ayından bahseden Klüger sözlerine şöyle devam etti: “Biz tutsaklar birbirimize sarılıyorduk, ama bunun fazla bir yararı olmuyordu. Üzerimizdeki elbiseler incecikti, onun için soğuğa karşı işe yaramıyordu. Ayaklarımıza gazete kağıtları sarmıştık; bunun biraz yararı oluyordu ama yeteri derecede değil! Bir de bacaklarımızda iltihaplı yaralar vardı, bu şartlarda bir türlü geçmiyordu yaralarımız.”

Ruth Klüger kimi zaman ormanda ağaç kesme, kimi zaman tren rayları taşıma işlerine, kimi zaman taş ocaklarına gönderilmiş, kimi zaman da ailelerin yanında özel hizmetçi olarak çalıştırılmış. Klüger, toplama kampında kadın tutsakların çoğu zaman Nazi gardiyanlar ve nöbetçiler tarafından cinsel ilişkiye zorlandıklarını, kadınların sürekli hasta ya da hamile olduğunu anlatıyor.

'80 yıl önce insanlık suçu işleyen bu ülke bugün sığınmacılara sınırlarını açıyor'

Ancak tüm bu korkunç tecrübelere rağmen Ruth Klüger bugünkü yeni Almanya’ya olumlu bakıyor ve güncel gelişmelere de göndermede bulunarak şunları söyledi: “Bundan 80 yıl önce yüzyılın en korkunç insanlık suçlarından sorumlu olan bu ülkenin bugün Suriyeli ve diğer sığınmacılara sınırlarını açarak ve onlara cömertçe davranarak onları ülkeye kabul etmesi ve hâlâ da kabul ediyor olması tüm dünyanın takdirini kazanmıştır.”

'Biz bunun üstesinden geliriz'

Federal Meclis'te düzenlenen Yahudi Soykırımı kurbanlarını anma toplantısında eski toplama kampı tutuklusu Ruth Klüger, toplantıda hazır bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve diğer üst düzey davetliler önündeki konuşmasında, “Bu ülke hakkında şaşkınken, şaşkınlığım şu anda hayranlığa dönüşmüş durumda. Bu sebepten dolayı burada konuşma yapmak için davetinizi kabul ettim” diyor. Ruth Klüger, Başbakan Merkel’ın mülteciler için söylediği “Biz bu meselenin üstesinden geliriz” sözüne de göndermede bulundu: “Burada, başkentinizde eski dönemlerden farklı bir örnek oluşmakta. Tüm engellemelere, öfkelere, atılan geri adımlara ve şüphelere rağmen bu örnek gelişmeye devam ediyor.. Basit ve kahramanca sloganı ise ‘Biz bunun üstesinden geliriz’ şeklinde… Davetiniz için çok teşekkürler.”