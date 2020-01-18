Nazi Goebbels'ın sözlerine atıfta bulunan Brezilyalı bakan görevden alındı

T24 Dış haberler

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim, Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'ın sözlerine atıfta bulunduktan sonra görevden alındı.

Ulusal Sanat Ödülü'nü tanıtmak için internet üzerinden bir video yayımlayan Alvim, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in en sevdiği opera olduğu belirtilen Lohengrin operasının müziği çalarken, "Önümüzdeki yıl Brezilya'nın sanatı kahramanca ve millî olacak" dedi. Alvim'in videoda arkasında Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun portesi ve bir Brezilya bayrağı bulunuyor.

Alvim sözlerine, "İçinde duygusal dahiliyete çok yer olacak ve bu bir o kadar da zorunlu olacak. Çünkü Brezilya sanatı halkımızın büyük hayalleriyle bağlı olacak, ya da hiç olmayacak" diye devam etti.

The Guardian'ın aktardığına göre sözlerin Goebbels'ın 1933'te söylediği, "Almanya sanatı önümüzdeki on yılda kahramanca olacak, sert ama romantik, duygusallık olmadan gerçekçi olacak. Çok derin hislerle milliyetçi olacak; bağlayıcı olacak ve bizi bileştirecek, ya da yok olacak" sözlerine benzerliği Brezilya ve dünyada dikkat çekti.

Alvim, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada durumu "tesadüf" olarak değerlendirdi.

Videonun kaydedildiği akşam Bolsonaro, "Artık gerçek bir kültür bakanımız var" demişti ancak Alvim dün görevden alındı. Yapılan açıklamada, "Özür dilese de yaptığı bir açıklama onun kalmasını savunulamaz yaptı" ifadeleri kullanıldı.