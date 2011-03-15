-NAZİ GARDİYANI DEMJANJUK HASTANEYE KALDIRILDI MÜNİH (A.A) - 15.03.2011 - Almanya'da Münih eyalet mahkemesinde yargılanmakta olan eski Nazi ölüm kampları gardiyanı Ukrayna doğumlu John Demjanjuk (90), bağırsak iltihabı ve kanındaki anormal hemoglobin düşüklüğünden ötürü hastaneye kaldırıldı. Mahkeme yargıcı Ralph Alt, birkaç kez kan nakli yapılan Demjanjuk'a bir kez daha nakil yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını açıkladı. Mahkeme tarafından kendisini temize çıkaracak delillerin gizlendiğini iddia eden Demjanjuk, önceki duruşmalarda davayı "siyasi gösteri" olarak nitelendirerek, kendisinin kimseye zararı olmayan Ukraynalı bir çiftçi olduğunu ileri sürmüştü. Nazi dönemiyle ilgili son büyük yargılama olan bu davada Demjanjuk, 2. Dünya Savaşı sırasında 27 bin 900 Yahudi'nin Sobibor toplama kampında öldürülmesine katılma suçundan yargılanıyor. Ohiolu eski otomobil tamircisi Demjanjuk, 2009 yılının mayıs ayında ABD'den Almanya'ya iade edilerek Kasım 2009'da yargılanmaya başladı.