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Dünya
Deutsche Welle

Nazi doktorun kurbanlarından kalıntılar bulundu

Fransa’daki bir adlı tıp enstitüsünde Nazi doktor August Hirt tarafından öldürülen Yahudilere ait vücut kalıntıları bulundu.

19 Temmuz 2015 17:48


Strasbourg Adli Tıp Enstitüsü'nde bir cam kapta deri parçaları, iki deney tüpünde de mide ve bağırsak içeriği bulundu. Strasbourg belediye idaresinden yapılan açıklamada kalıntıların Nazi doktor August Hirt'in kurbanlarına ait olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre vücut parçaları 1943 yılında Auschwitz imha kampından o dönem Almanya'nın ilhak ettiği Alsace bölgesine getirilen 86 Yahudiye ait. O dönem August Hirt, anatomi profesörü olarak görev yapıyordu. SS üyesi Hirt, anatomi enstitüsü için bir iskelet koleksiyonu yapmak istiyordu. Bu iskeletlerin savaş sonunda "yok olmuş Yahudi ırkı müzesinde" sergilenmesi planlanıyordu. Hirt bu maksatla Yahudileri Natzweiler-Struthof toplama kampına getirterek orada gazla öldürdü. Bu kampta 1941 mayısından 1944 ekim ayına kadar 20 bin kişi katledildi.

Strasbourg'un 1944 kasımında kurtuluşu sonrasında anatomi enstitütüsünde parçalanmış cesetlere rastlandı. Bu parçalar 1946 yılında Strasbourg'daki bir Yahudi mezarlığına toplu olarak defnedildi.

Hirt, insan dokusu üzerinde araştırmalar yapıyordu. Savaş silahı olarak kullanılan hardal gazının etkilerini ölçmek için denek olarak kullandığı Yahudilere bu maddeyi enjekte ediyordu. Bazıları yanıklarla günlerce acılar çekiyor, bazıları hemen ölürken bazıları kör oluyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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