Nazi Almanyası soykırım yaparken Schindler'in listelerini hazırlayan sekreteri Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

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Nazi Almanyası'nın Avrupa'ya yayılarak yaptığı soykırım sırasında yüzlerce Yahudinin kurtulmasını sağlayan Alman iş insanı Oskar Schindler'e listeleri hazırlayarak yardımcı olan Mimi Reinhardt 107 yaşında hayatını kaybetti.

2. Dünya Savaşı sırasında Schindler'in sekreteri olarak çalışan Reinhardt, Alman iş insanına ait fabrikalarda çalışan Yahudi işçilerin isimlerinden oluşan listeler hazırlıyor; Oskar Schindler de bu sayede onların Nazilerin ölüm kamplarına gönderilmesini önlüyordu.

Reinhardt'ın torunu, büyükannesini kaybettiğini duyurduğu mesajda, "Çok kıymetli ve özel büyükannem 107 yaşında hayatını kaybetti. Huzur içinde yatsın" yazdı.

Avusturya doğumlu bir Yahudi olan Reinhardt, 1945'e kadar Schindler'e çalışmıştı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra New York'a taşınan Reinhardt; 2007'de İsrail'e taşınmış ve burada evinde hissettiğini söylemişti.

1974 yılında hayatını kaybeden Schindler'i İsrail'in Müzesi, soykırımdan Yahudileri kurtarmak için çabaları nedeniyle 'Dünya Uluslarının Dürüst İnsanları' onursal sıfatını alanların arasına katmıştı.

Schindler'in savaş boyunca yaptıkları, 1982'de Steven Speilberg'in yönettiği 'Schindler'in Listesi' filminde anlatılmıştı.