-NAZARBAYEV DİL SINAVINI GEÇTİ ASTANA (A.A) - 12.02.2011 - Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, cumhurbaşkanı seçimine katılmak için dil sınavı dahil, bütün şartları yerine getirdiğini bildirdi. Komisyondan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in diğer cumhurbaşkanı adayları gibi dil sınavına tabii tutulduğu ve iki saat süren sınavda başarılı olduğu kaydedildi. Bu arada, Seçim Komisyonu Başkanı Vladimir Foss, yerli ve yabancı herkesin seçimlere gözlemci olarak katılabileceğini söyledi. Foss, 2005 yılında düzenlenen seçimlerde 1500'ü yabancı, 3500 gözlemcinin akredite olduğunu hatırlatarak, bu seçimlerde de hemen hemen aynı sayıda gözlemci olmasını beklediklerini kaydetti.