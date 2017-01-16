Nazan Öncel'den vegan diyeti

Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından biri olan Nazan Öncel, "6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere 'Vegan' diyeti yaptığımı söylemek isterim" diye konuştu.

Öncel, muhteşem performansıyla önceki akşam Kartal Beyrut'ta sahne aldı. Siyah mini şort tulum kıyafetiyle sahneye çıkan Nazan Öncel'i görenler şaşkına döndü. Çok kısa bir zamada 13 kilo veren sanatçı dinleyicilerle sırrını hemen paylaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Öncel, "6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere "Vegan" diyeti yaptığımı söylemek isterim" dedi.

Önümüzde ki günlerde "Madalyon" isimli şarkısına klip çekmeye hazırlan Nazan Öncel, klip için tasarladığı yeni imajının herkesi şaşırtacağını söyledi.