T24 LogoT24 Logo
Medya

Nazan Öncel'den vegan diyeti

Önümüzde ki günlerde "Madalyon" isimli şarkısına klip çekmeye hazırlan Nazan Öncel, klip için tasarladığı yeni imajının herkesi şaşırtacağını söyledi

16 Ocak 2017 14:49

Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından biri olan Nazan Öncel, "6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere 'Vegan' diyeti yaptığımı söylemek isterim" diye konuştu.

Öncel, muhteşem performansıyla önceki akşam Kartal Beyrut'ta sahne aldı. Siyah mini şort tulum kıyafetiyle sahneye çıkan Nazan Öncel'i görenler şaşkına döndü. Çok kısa bir zamada 13 kilo veren sanatçı dinleyicilerle sırrını hemen  paylaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Öncel, "6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere "Vegan" diyeti yaptığımı söylemek isterim" dedi. 

Önümüzde ki günlerde "Madalyon" isimli şarkısına klip çekmeye hazırlan Nazan Öncel, klip için tasarladığı yeni imajının herkesi şaşırtacağını söyledi.

ETİKETLER

Türkpop müzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24