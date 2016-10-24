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Nazan Öncel: Her gün anneler evlatlarını toprağa verirken makyaj yapmak doğru gelmiyor

Öncel, makyaj yapmamasının nedenini Sezen Aksu taklidiyle anlattı

24 Ekim 2016 22:25

Kadıköy’de konser veren Nazan Öncel, sahneye makyajsız çıkma nedenini yaptığı Sezen Aksu taklidiyle açıkladı.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre Sezen Aksu’nun ses tonunu taklit ederek “Nazancığım ne hoş olmuşsun. Şahane görünüyorsun. Ense tıraşına da bayıldım. Ama şu sıfır makyajı bana bir anlatır mısın, biz de öğrenelim” diyen Öncel, ardından şöyle devam etti:

“Elbette Sezenciğim. Elbette bir nedeni var. Her gün anneler evlatlarını eliyle toprağa verirken makyaj yapmak, boyanmak bana çok doğru gelmiyor.”

 

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