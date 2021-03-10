Nazan Öncel 8 Mart'ta söyledi: "İmdat"

Şarkıcı Nazan Öncel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir şarkı yayınladı. "İmdat" adıyla yayınladığı şarkıya bir de klip çeken Öncel, "Daha kaç çiçek solacak diye nicelerini hatırladınız mı" diye sordu.

Nazan Öncel, 8 Mart'ta "İmdat" isimli bir şarkı yayınladı. Klibinde Demet Evgar, Gaye Su Akyol, Nükhet Duru gibi isimlerin yer aldığı şarkıyı Öncel, "Bu anlamlı dayanışma için Nükhet Duru, Demet Evgar, Songül Öden, Deniz Çakır, Gaye Su Akyol, Tuba Ünsal, Sinan Kaynakçı, Orkun Tunç, Gülten Kaya, Tolga Akdoğan, Özlem Karakuş ve Mor Dayanışma'ya teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

Öldürülen kadınların isimlerini hatırlatan Öncel, şarkıya bir de şu notları düştü:

"Münevver Karabulut’u hatırladınız mı, Ceren Özdemir’i, Özgecan Aslan’ı, Pınar Gültekin’i, Değer Deniz’i, Emine Bulut’u, Aylin Sözer’i, Vesile Dönmez’i, Selda Taş’ı, Gülseren Yılmaz’ı, Betül Tuğluk’u, Aleyna Yurtkölesi’ini Feyzanur Saydam’ı, Duygu Delen’i, Melek Ayaz’ı, Gizem Filiz’i, Alev Seçer’i, Gülüstan Doku’yu, Zeynep Şenpınar’ı, Gamze Kaçar Bozkurt’u, Hanım Pınarlı’yı, Fatma K’yı, Fatma Altınmakas’ı, Ceren Yıldız’ı, hatırladınız mı? Ceylan Aslan’ı, Selma Tetik’, Gönül Özcan’ı, Ayşegül Aktürk’ü, Halime Şenal’ı, Dursiye Sağlam’ı, Gülseren Yılmaz’ı, Bahar Özcan’ı, Duygu Deren’i, Aslıhan Kılıç’ı, Tuğba Erkol’u, Zahide Oğuz’u, Şeyme Yıldız’ı, Gülay Uygun’u, Pınar Baykan’ı, Döndü Şengül’ü, Merve Aslan’ı, Tuğba Anlak’ı, Neslihan Yılmaz’ı hatırladınız mı’? Hatırladınız mı Ece Çiçek’i? Daha kaç çiçek solacak diye nicelerini hatırladınız mı? Diyeceklerim bu kadar."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanan "İmdat" isimli şarkının sözleri şu şekilde: