Naz Elmas - Emre Kıramer çifti boşandı

6 ay aşk yaşadıktan sonra birlikteliklerini hızlı bir evlilikle taçlandıran Naz Elmas ve Emre Kıramer çifti boşandı.

Oyuncu Naz Elmas, hem ailesine hem de sevenlerine sürpriz yapmış ve ünlü kuaför Erdem Kıramer'in oğlu Emre Kıramer'le nikah masasına oturmuştu.

6 aydır aşk yaşayan çift 2014 yılını 2015 yılına başlayan gece Kıramer'in Kuruçeşme'deki bir evinde aileler ve yakın dostlarının huzurunda nikah defterine imza atmıştı. Çift Beykoz adliyesinde görülen davada anlaşmalı olarak boşandı.

“Hızlı bir şekilde evlilik kararı aldık, anlaşamadık” diyen çift, karşılıklı tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.