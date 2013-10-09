Naylon poşetlere yasak geliyor

Hazırlanan yasa taslağına göre, dürüst davranmayan esnaf ve ticari işletmelere bir önceki yılın cirosunun yüzde 10’u oranında para cezası uygulanacak. Taslak, AVM'lere ibadethane ve bebek bakım odası gibi ortak kullanım alanları oluşturma zorunluluğu getirecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, bir yıl içinde marketler naylon poşet kullanımına da son verecek.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki yasa taslağı, dürüst davranmayan esnaf ve tüccara ağır cezalar öngörüyor.

Dürüst davranmadığı tespit edilen esnaf ya da ticari işletme, bir önceki yılın cirosunun yüzde 10’u oranında para cezasına çarptırılacak. Suçu tekrarlayan esnafın cezası katlanarak uygulanacak.



AVM'lere ortak kullanım alanı



Taslak alışveriş merkezlerinde de yeni düzenlemeler öngörüyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde alışveriş merkezlerinde, tıbbi müdahale ünitesi, ibadethane, bebek bakım odası gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak.

Bu mekanların bulunmadığı AVM'lere cirolarının yüzde 5’i oranında ceza kesilecek.



Naylon poşete son



Taslak, marketlerde naylon poşet kullanımını da yasaklıyor.

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde marketler naylon poşet kullanımına son verecek.