-Naylon çadırdan Mevlana evine VAN (A.A) - 31.10.2011 - Van'da deprem nedeniyle evleri hasar gören ve Kültür Merkezi bahçesinde naylon çadırda kalan 2'si diyaliz hastası 12 nüfuslu Aygur ailesi, Mevlana evlerine yerleştirildi. Kızılay kriz merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, Van Kültür Merkezi bahçesine naylon çadırda yaşayan 12 nüfuslu Aygur ailesinin 2 çocuğunun diyaliz hastası olduğunu öğrendi. Kızılay ekipleri tarafından araçlarla çadırdan alınan Aygur ailesi, Süphan Mahallesi'nde kurulan Mevlana evlerine yerleşti. Ailenin eve yerleşmesi çalışmalarını inceleyen Kızılay Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine aileye ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Burada iki diyaliz hastası var. Babanın 10 çocuğu, bu naylon çadırda yaşıyordu. Bundan sonraki hayatlarını Mevlana evlerinde geçirecekler. Özellikle özürlü, yatalak hastalarımıza öncelik veriyoruz. Evi olmayan mağdur olanları da tespit ediyoruz. Buradaki koşullar da tam onlara göre. Tüm hizmetleri arkadaşlarımıza sunmaya çalışacağız.'' Baba Mustafa Aygur, çocukları 30 yaşındaki Kalendar ile 14 yaşındaki Gülcan'ın diyaliz hastası olduğunu anlatarak, ''10 çocuğum var. Allah devlete zeval vermesin. Artık ben ölsem de gam yemem. Herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun yaptıklarınızı hiç unutmayacağız'' diye konuştu.