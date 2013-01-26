Navigasyon sistemleri artık bedava

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ücretsiz olarak kullanılacak ‘Ulusal Ulaşım Portalı’ isimli navigasyon sistemini devreye soktu. Sisteme ‘www.ulasim.gov.tr’ sitesinden ulaşabilir ya da akıllı telefon ve tabletler için uygulama olarak da indirilebilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Ulusal Ulaşım Portalı’ isimli navigasyon (yön bulma) sistemi akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarda ücretsiz olarak kullanılabilecek. Alt yapısı Türksat tarafından hazırlanan www.ulasim.gov.tr portalından vatandaşlara, gidecekleri yerle ilgili alternatifli güzergah seçeneği sunduğunu söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, “Türkiye’deki e-dönüşüm kapsamında Bakanlığın yerine getirmekle yükümlü olduğu bilişim projesiyle yenilenen yolların nasıl daha efektif kullanılması gerektiğini bilişim teknolojisiyle ortaya koyduk. Türkiye’deki e-devletten sonra kamudaki en kapsamlı entegrasyon projesinde tamamen yerli harita kullanıldı” dedi.



En hızlı ve ucuz güzergah



Hava durumu bilgileriyle zenginleştirilen portalda, vatandaşların gidecekleri güzergahtaki araçları maliyetine göre seçme şansına da sahip olduğunu ve yol tarifinin yazılı yapıldığı bilgisini veren Erol Yanar “Kara, hava ve deniz ulaşımında faaliyet gösteren firmalar ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) da bu portala entegre olmuş durumda. Vatandaşların bir noktadan başka bir noktaya gitmek için en hızlı ve ucuz yolu araştırması için bu portalı hazırladık” diye konuştu.



Maliyeti 2 milyon lira



Türksat tarafından yazılımı gerçekleştirilen projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğunu belirten Erol Yanar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu projeyi piyasada yaptırsaydık 4-5 katı bir para öderdik. Portal pek çok farklı özelliği de bir arada sunuyor. Gidelecek güzergahtaki hava durumu, her 4 kilometrekarede bir dijital olarak veriliyor. Portalda ayrıca seyahat sırasında güzergah üzerinde bulunan benzin istasyonları, restoranlar, eczaneler, dinlenme tesisleri, tarihi yerler, polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerinin de yerlerinin gösteriliyor.



Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça



Ulaşım portalını hazırlarken dünyadaki ulaşım portallarını da incelediklerini anlatan Erol Yanar, “Ulusal ulaşım portalı, gelişim aşamasında, önümüzdeki günlerde çok farklı bilgiler ilave edilecek. Özellikle denizcilik tarafı için bir çalışmamız var. Denizde yatıyla gidecek olan da bakacak hangi limana ne kadar zamanda gidecek, denizdeki durum ve hava durumunu da görebilecek” dedi. Yanar ayrıca, Türkiye’ye en çok gelen ülke vatandaşlarının konuştuğu diller olan İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dilleriyle de portalın yayın yaptığını kaydetti.