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Ekonomi

Ayakkabınıza komut verin, sizi adresinize götürsün

Hint girişimcilerin geliştirdiği akıllı ayakkabı Lechal, cep telefonuyla iletişim kurarak navigasyon cihazı gibi çalışıyor

30 Temmuz 2014 14:44

Akıllanan kıyafetler arasına ayakkabılar da katıldı. Hintli iki girişimcinin geliştirdiği bluetooth özellikli akıllı ayakkabı Lechal, ekim ayında piyasaya sürülüyor. Bir çiftinin 100 dolar olması beklenen ayakkabı, dünyadan perakendecilerden gelen 25 bin ön siparişle bu sektörü alt üst edeceğe benziyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, teknolojik ayakkabının ilginç özelliklerinden biri de, Google Maps kullanan akıllı telefon uygulamalarıyla senkronize edildiğinde varış noktasıyla ilgili ne zaman ve nereye gitmek gerektiği konusunda iç tabanındaki titreşimle uyarıda bulunması.

Ducer Technologies şirketini 2011 yılında kuran Krispian Lawrence ve Anirudh Sharma, ayakkabıları ilk olarak bastona mecbur kalan görme engelliler için tasarladıklarını belirterek, ancak daha sonra testler sırasında bu ayakkabıların sporcular, dağ bisikletçileri ve turistlerin de işine yarayabileceğinin farkına vardıklarını söyledi.

 

Navigasyonla farklılaşıyor

 

Hintçe olarak ‘beni oraya götür’ anlamına gelen Lechal akıllı ayakkabıları, Hindistan’ın giyilebilir teknolojiye son katkısı oldu. Daha önceden ülkede kişisel çalıştırıcıyla bağlantı kuran bileklik ve ev eşyasıyla bağlantı kuran yüzük tanıtılmıştı.

Google Glass gibi diğer giyilebilir teknoloji ürünleri daha başarılı görünse de dünyada bu alanda ciddi büyüme bekleniyor. EuroMonitor’ün tahminlerine göre giyilebilir elektronik satışları 2014’deki 22 milyon adetten, 2018’de 258 milyona çıkacak.

Ducre Technologies’ten Krispian Lawrence, Lechal’in navigasyon cihazının ayakkabıyı pazardaki diğer benzer ürünlerden ayırdığını kaydetti. Lawrence, “Diğer ürünler sadece adımlarınızı sayıyor ve kalorilerinizi takip ediyor. Buna ek olarak bizim ürünümüz titreşim yoluyla dolaştırıyor. Sesli ya da işitsel bir geri bildirime gerek kalmıyor. Aynı zamanda ayakkabıyla  işaretle de iletişim kurabiliyorsunuz. Eğer bir lokasyona gitmek istiyorsanız sadece sağ ayağınızı o noktaya çevirmeniz yeterli oluyor” dedi.

 

Hızını artır ya da düşür diye de uyaracak

 

Krispian Lawrence, kullanıcıların akıllı ayakkabıyı spor hedefleri için de kullanabileceğini dile getirerek, “Belli zamanlarda önceden belirlenen kalori yakma hedefine göre titremiş size hızlanmanız ya da yavaşlamanız gerektiğini söyleyebilir. Ya da uzun mesafeli koşularda adımlarınızı nasıl atmanız gerektiğini” diye konuştu. Krispian Lawrence, ürünün Hindistan, Kuzey Amerika, Avrupa,Japonya ve Güney Kore’de popüler olmasını beklediklerini ve mart ayı itibariyle 100 binden fazla satışı hedeflediklerini belirtti.

 

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