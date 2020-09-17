Navalni'yi tedavi eden hastane, 'Putin'in şefi'nin bağışını kabul etmedi

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Berlin'deki Charite Hastanesi'nin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tedavisi için "Putin'in şefi" olarak bilinen iş insanı tarafından yapılan 1 milyon rublelik bağışı kabul etmediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla yanınan Prigozin, Rus liderin önemli isimleri konuk ettiği günlerde yemekleri organize ettiği için "Putin'in şefi" lakabını almıştı.

Prigozin'in şirketi Concorde'dan yapıllan açıklamada bunun ikinci ödeme olduğu belirtildi. Concorde, daha önce de 107 bin ruble gönderildiğini ve hastanenin bu parayı kabul ettiğini belirtti.

Yemek şirketi Concorde, hastanenin Batı ülkelerinin Prigozin'e uyguladığı yaptırımlar veya Alman doktorların Navalni'nin tedavisiyle ilgili bilgileri kendileriyle paylaşmak istememesi sebebiyle kabul etmiyor olabileceğini söyledi.

1 milyon rublenin 7 Eylül'de hastaneye gönderildiği, Charite'in de parayı 16 Eylül'de geri gönderdiği belirtildi.

Navalni ve arkadaşlarına Progozin'in "adını karaladıkları" gerekçesiyle 88 milyon ruble tazminat ödeme cezası verilmişti. Progozin cezanın ardından Navalni'nin "donuna kadar alacağını" söylemişti. Progozin daha sonra, "Navalni ölürse bu dünyada peşinden koşturmayacağım" demişti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti. Navalni komadan çıktı ve geçen günlerde makinesiz nefes alabilmeye başladığını duyurdu.

Kremlin, olayın kendileriyle bir bağlantısı olduğunu yalanlıyor.