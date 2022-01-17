Navalni, Rusya'ya dönüp tutuklanmasının yıl dönümünde mesaj yayımladı: Pişman değilim

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan ülkesine döner dönmez tutuklanmasının yıldönümünde hapse girmesine ve destekçilerine yapılan baskıya rağmen pişman olmadığını söyledi.

Navalni, 17 Ocak 2021'de eski dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Sheremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Ceza kampındaki Navalni, Instagram hesabından paylaşılan mesajında ülke içinde destek toplamak ve üst düzey isimlerin yolsuzluğunu ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi "korku ve cesaret arasındaki bir halat çekme oyununa" benzetti.

Navalni, "Ben dürüst ve artık korkmayan insanları kendi tarafıma çekmek için elimden geleni yaptım" dedi ve ekledi; "Bir an bile pişmanlık duymuyorum".

Rus muhalif lider, kendisine yeni suçlamalar yöneltildiğinin de farkında olduğunu belirterek, "Şimdi de terörist ve radikal olduğum bir dava var. Benim yolculuğum ne zaman bitecek veya bitecek mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Navalni, haftaya hakim karşısına çıkacak.