Navalni: Rus muhalif siyasetçi Sobol'un evi basıldı, nerede olduğu bilinmiyor

T24 Dış Haberler

Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve müttefikleri, ülkenin önde gelen muhalif figürlerinden Lyubov Sobol'un Noel sabahı erken saatlerde evinin basıldığını ve sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Navalni'nin destekçileri, muhalif liderin Mart'ta noviçok ile zehirlenmesinde rol oynayan Federal Güvenlik Bürosu ajanının kapısını çalmaya çalıştığı için tutuklandığını düşündüklerini söyledi.

Navalni'nin kurduğu Anti-Yozlaşma Fonu'ndan yapılan açıklamada Sobol'un telefonunun kapalı olduğu ve nereye götürüldüğünün bilinmediği ifade edildi.

Sobol'un eşi ve kızının aramadan önce evden çıkmasına izin verildi.

Geçen günlerde Navalni, üst düzey bir devlet görevlisi numarası yaparak bir Rus ajanını aradığı telefon görüşmesinde suikast girişimine dair detayları öğrendiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süre öne hazırladığı raporda Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesinden Rusya Federal Güvenlik Hizmeti'ni sorumlu tutmuştu.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.