"Navalni'nin sağlığı kötüye gidiyor; avukatlarıyla görüşmesine izin verilmiyor"

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Rusya'da bir ceza kolonisinde tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin danışmanı Leonid Volkov, Navalni'nin sağlığının ciddi anlamda kötüye gittiğini açıkladı. Navalni'nin avukatları ise kendisiyle görüşmelerine izin verilmediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Volkov, Navalni'nin son günlerde "ciddi sırt ağrısı" yaşadığını ve bacaklarından birinde hissizlik nedeniyle üzerinde basmakta zorlandığını aktardı.

Navalni'nin avukatları ise kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi. Avukatlar, Navalni'nin ceza kolonisi içindeki revirde olduğundan şüphelendiklerini belirtti. Avukatlar, "Navalni'nin nerede olduğunu ya da neden bizden saklandığını anlamıyoruz" dedi.

Navalni'nin tutulduğu IK-2 hapishanesi, sıkı kurallarıyla ve mahkumların dış dünyayla ilişkisini kesmesiyle biliniyor.