Navalni'nin ekibinden Rus halkına sivil itaatsizlik çağrısı: "Rusya, Putin'den ibaret değildir"

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Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Putin hükümeti karşıtı hareketi, Rusya halkına Ukrayna'ya yönelik işgal nedeniyle sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Navalni'nin ekibinin yayımladığını videoda, "Putin, Ukrayna'ya savaş ilan etti ve tüm dünyanın Ukrayna'ya Rusya'nın saldırdığını düşünmesini istiyor. Ancak bu doğru değil; Rusya, Putin'den ibaret değildir" denildi.

Navalni'nin ekibi, "Savaşı desteklemediğimizi göstermeliyiz. Ruslara sivil itaatsizlik çağrısı yapıyoruz. Sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı.

Rus muhalif lider Navalni geçen sene Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle tutuklanmıştı. Navalni'nin ekibindeki birçok kişi de hükümet tarafından 'yabancı ajan' ilan edildikten sonra ülkeyi terk etti.

Rusya'da savaş karşıtı protestolar devam ederken aktivist grup OVD-Info, pazartesi günü 13 farklı şehirde 411 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gruba göre Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 6 bin 435 kişi gözaltına alındı.