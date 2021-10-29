Navalni'nin avukatı Ivan Pavlov, Moskova tarafından "en çok arananlar" listesine eklendi

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Birçok kişinin siyasi gerekçelerle yöneltildiğini düşündüğü suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk eden, Rusya'nın önde gelen insan hakları avukatlarından Ivan Pavlov, Moskova tarafından "en çok arananlar" listesine alındığını belirtti.

Pavlov, eylül ayında eski müvekkili gazeteci İvan Safronov'un soruşturmasıyla ilgili bilgileri paylaşmakla suçlandıktan sonra Gürcistan'a kaçmıştı. Rus yetkililer, nisan ayında avukatı kısa süreliğine gözaltına almış ve evindeki bazı belgelere el koymuştu.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'yi de savunan Pavlov, geçen hafta kendisine veya avukatına haber verilmeden Rus yetkililerce "en çok arananlar" listesine eklendiğini ifade etti. Avukat, listeye eklendiğini 'vatana ihanet'le yargılanan eski müvekkili Safronov'dan öğrendiğini dile getirdi.

Pavlov, "Beni bulmak zor değil. Arasanız yeter" dedi.