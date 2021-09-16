Navalni hareketi, Rusya genelinde çok sayıda komünist adayı desteklediğini açıkladı

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni, Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın adaylarını Devlet Duması'ndaki koltuklarından etmek için birçok komünist adaya destek verecek.
Navalni'nin hareketinin çıkardığı bütün adayların pusulada yer almasının engellenmesinin ardından Navalni ve ekibi Rusya genelinde bin 234 adaya destek verdi.
Navalni'nin YouTube kanalından yayınlanan videoda, "17-19 Eylül arasında Rusya Devlet Duması seçimleri yapılacak. Birleşik Rusya 5 yıl daha güçte kalmaya çalışacak. Bunu Birleşik Rusya'ya karşı sandıkta birleşerek, 'Akıllı Oylama' yaparak önleyebiliriz" denildi.
Navalni hareketinin desteklediği adayların çok büyük bölümünü Rusya Komünist Partisi adayları oluşturuyor.
Hareketin oy verilmesini tavsiye ettiği adayların listesinde milliyetçi Liberal Demokrat Parti, Adil Rusya ve Rusya İçin Vatanseverler partisinden de birçok isim bulunuyor.
Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "akıllı oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyordu. Bazı durumlarda Navalni'nin destekçilerinin komünist partilere oy vermek durumunda kalmasıyla sistem tartışmalı bir hale geldi. "Akıllı oylama" ile son seçimlerde Navalni destekçileri Putin destekli adaylardan bazı şehir konseyi koltuklarını almayı başardı.