Navalni hareketi, Rusya genelinde çok sayıda komünist adayı desteklediğini açıkladı

Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "akıllı oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyordu. Bazı durumlarda Navalni'nin destekçilerinin komünist partilere oy vermek durumunda kalmasıyla sistem tartışmalı bir hale geldi. "Akıllı oylama" ile son seçimlerde Navalni destekçileri Putin destekli adaylardan bazı şehir konseyi koltuklarını almayı başardı.