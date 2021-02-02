Navalni destekçileri mahkeme kararının ardından yeniden sokaklara döküldü

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye geçmişte ertelenen hapis cezasının onanması ile 3,5 yıl hapis cezası verilmesinin ardından Navalni destekçileri yeniden sokaklara döküldü. Toplam gözaltı sayısının 600'ü geçtiği belirtildi.

Almanya’daki tedavisinin ardından 17 Ocak’ta Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) Navalni'nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi’ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova’da mahkemeye çıkarılmıştı.

Savcı, daha önce 3,5 yıllık hapis cezasının Navalni’nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul etmiş, Navalni’nin 3,5 yıllık hapis cezasını onamıştı. Mahkeme kararına göre, Navalni’nin 10 aylık ev hapsi cezası düşülerek, 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Moskova’da Navalni destekçileri mahkeme kararını haksız bularak yeniden sokaklara döküldü. Polis, adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemlerini Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere kentin birçok noktasına genişletti. Navalni destekçileri, metro istasyonları ve bazı meydanlarda bir araya gelmeye çalışırken, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Gözaltı sayısı artmaya devam ediyor

Duruşma sırasında adliye yakınlarına yaklaşan 300’den fazla Navalni destekçisi gündüz saatlerinde gözaltına alınırken, polis kitlesel protestoların önüne geçmek için gözaltılara devam ediyor.

Navalni’nin hukuk bürosu tarafından yapılan açıklamada, duruşmadan bu yana toplam gözaltı sayısının 600’ü geçtiği aktarıldı.

Moskova’da Navalni destekçileri ile polis arasında gerginlik devam ederken, Navalni destekçileri özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşları sokağa davet ediyor.

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