Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye 3.5 yıl hapis cezası

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapse girip girmeyeceği kararının verileceği duruşma sonunda hakim hükmünü açıkladı. Navalni hakkında daha önce verilen 3.5 yıllık şartlı ceza, gerçek cezaya dönüştürüldü.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalni'nin 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti.

Repnikova, "Mahkeme Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin sunumunun tatmin edici olduğuna karar verdi” diye konuştu. Navalni'nin ertelenen cezasının gerçek bir cezaya dönüştürülmesi ile ilgili daha önce 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan duruşmalarda bu yönde bir karar açıklanmamıştı.