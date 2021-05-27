Navalni, ceza kolonisinde gördüğü muameleyi mahkemede anlattı

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Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, tutuklu bulunduğu ceza kolonisindeki kötü şartlarla ilgili başlattığı mahkeme sürecinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan 44 yaşındaki Navalni, Moskova'nın dışındaki bir ceza kolonisinde tutuluyor.

Navalni, ceza kolonisindeki yetkililerin arasında Kur'an da bulunan kitapları kendisine vermeyi reddettiğini ve verdikleri gazeteleri de sansürlediklerini iddia etti.

AFP'nin aktardığına göre mahkeme salonuna video bağlantı ile bağlanan Navalni, "Ortada çok garip bir durum var" dedi.

"Bana gönderilen kitapların bana verilmesini istiyorum" diyen Navalni, Kur'an'ın kendisine açlık grevini açıkladıktan sonra hastaneye kaldırıldığında verildiğini söyledi.

Navalni, kendisine getirilen gazetelerden de bazı haber ve makalelerin önceden makasla kesildiğini ifade etti.