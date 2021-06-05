Navalni, 45. yaşını demir parmaklıklar arkasında kutladı: "En büyük başarım bir 'kafes hayvanına' dönüşmemek"

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45. doğum gününü demir parmaklıklar arakasında kutlayan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, geride bıraktığı yaşındaki en büyük başarısının bir "kafes hayvanına dönüşmemek" olduğunu ifade etti.

Muhalif lider, Moskova'nın dışında bulunan ve kötü şartlarıyla tanınan bir ceza kolonisinde 2.5 yıl cezaya çarptırılmıştı.

Navalni'nin Instagram hesabından ekibi aracılığıyla paylaşılan mesajında, "Benim deli bir pasifist olduğumu düşünmeyin. İnançlarımdan hiçbirini değiştirmedim. Normalde ilk gördüğüm anda 'Seni pislik, seni boğardım' diye düşüneceğim kişilere yönelik düşüncelerimi bastırmaya çalışıyorum. Tüm gücümle onları anlamaya, affetmeye ve hatta sevmeye çalışıyorum" ifadeleri yer aldı.

Navalni, "Bu yüzden bugün şunu söyleyebileceğimi düşünüyorum; bu yılki en büyük başarım 'kafese konulmuş bir hayvana' dönüşmemek oldu" dedi.