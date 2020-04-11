Nature dergisi, Koronavirüs'ü Çin ve Vuhan'la ilişkilendirdiği için özür diledi

Dünyaca ünlü İngiliz bilim dergisi Nature, dergide yeni tip Koronavirüs'ü Vuhan'la ve Çin'le ilişkilendirdiği için üst üste üç gün özür diledi. Özür dilenen makalede, dünyadaki Asyalıların ırkçı saldırıların hedefi haline geldiği, çok sayıda Çinli öğrencinin ırkçı ayrımcılıktan ve gelecekte eğitim görme konusunda belirsizlikten mustarip olduğu ve üniversitelerde Çinli ve diğer Asyalı öğrencileri kaybettiği ifade edildi.

Nature dergisinin özür açıklaması ilk kez 7 Nisan'da resmî sitesinde İngilizceyle yayınlandı. 8 Nisan'da aynı içerik derginin yurtdışı sosyal hesabında paylaşıldı. 9 Nisan'da derginin resmî Wechat hesabında Çince çevirisi yayınlandı.

"Yeni Koronavirüs'ü damgalamaya son" başlıklı makaleye göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şubat ayında yeni Koronavirüs'ün neden olduğu hastalığı COVID-19 olarak adlandırdığında, yeni tip Koronavirüs'ü Vuhan'la ve Çin'le ilişkilendirerek haber yapan insanlar ve Nature dergisi gibi örgütleri uyarmıştı. Makalede, söz konusu yaklaşımın yanlış olduğuna ve bunun için derginin sorumluluk almaya ve özür dilemeye hazır olduğuna işaret edildi.

"Virüs ayrımcılık yapmıyor, hepimiz risk altındayız"

Nature dergisinde yer alan makalede ayrıca, DSÖ'nün 2015'te belli bölge veya halka karşı korku veya öfkenin oluşturulması gibi olumsuz etkileri azaltmak için bir kılavuz yayınladığı belirtildi. Makalede, tarihi gerçeklere göre, pandeminin bazı kitlelerin yaftalanmasına yol açtığına dikkat çekilerek, bu nedenle herkesin temkinli davranması, kendi şüphesini gidermek için başkalarına danışması ve makul delillerle konuşması gerektiğine işaret edildi.

Makalede, damgalama girişiminden dolayı, dünyadaki Asyalıların ırkçı saldırıların hedefi haline geldiği, çok sayıda Çinli öğrencinin ırkçı ayrımcılıktan ve gelecekte eğitim görme konusunda belirsizlikten mustarip olduğu ve üniversitelerde Çinli ve diğer Asyalı öğrencileri kaybettiği ifade edildi.

Makaleye göre, küreselleşmiş uygarlık altında hiç kimse tek başına salgının üstesinden gelmez. Eğer ayrımcılık ve önyargıların üremesine izin verilirse, o zaman insanlığın karşı karşıya bulunduğu düşman sadece Covid-19 salgını olmayacak.

"Başkaları karalamak ve suçlamakla virüs kovulamaz"

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Nature dergisinin makalesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan Ulusal İnceleme (National Review) internet sitesinde, Nature dergisinin söz konusu makalesine dayanılarak yayınlanan haberde, bir virüsün ve onun yol açtığı hastalığın bir yerle ilişkilendirilmesinin sorumsuz bir eylem olduğu ve derhal durdurulması gerektiği kaydedildi.