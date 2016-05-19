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Dünya
Deutsche Welle

NATO'nun yeni üyesi Karadağ

NATO, Rusya’nın uyarılarına rağmen Balkan ülkesi Karadağ ile üyelik protokolünü imzaladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg atılan adımı “tarihî” olarak niteledi.

19 Mayıs 2016 23:31


NATO’ya bağlı 28 ülkenin dışişleri bakanları perşembe günü Brüksel’de Karadağ Başbakanı Milo Djukanovic ile üyelik protokolünü imzaladı. İkinci aşamada NATO’ya üye ülkelerin protokolü onaylamaları gerekiyor. Diplomatlar bu sürecin yaklaşık bir yıl süreceğine işaret ediyor.

"Tarihi adım"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg atılan adımı “tarihî” olarak niteledi ve ittifakın genişlemesinin Batı Balkanlar’ın istikrarı açısından önemli olduğunu vurguladı. Stoltenberg, bu kararın aynı zamanda NATO’nun kapısının yeni ortaklara açık olduğunu gösterdiğini de belirtti.

Bu adıma "uygun bir yanıt" verilecektir

Karadağ Başbakanı Milo Dukanoviç, ülkesinin gelecek yılın ortalarına doğru NATO’ya tam üye olacağı ümidini dile getirdi. Rusya ise bu konudaki eleştirisini yineledi ve atılan bu adıma “uygun bir yanıt” vereceğini açıkladı. Rusya Federasyon Konseyi’ne bağlı Savunma Komisyonu Başkanı Viktor Oserov, “Yaklaşık 600 binlik bir nüfusa sahip Karadağ gerçi askerî bir tehlike arz etmiyor ama NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Rusya için tehdit anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

"Halkın çoğunluğu NATO üyeliğini istiyor"

Karadağ Başbakanı Dukanoviç, Rusya’nın ileri sürdüğü, Karadağ’da önemli bir halk çoğunluğunun ülkenin NATO üyeliğine karşı olduğu yönündeki iddiayı geri çevirdi. Brüksel’de konuşan Dukanoviç, güncel anketlerin Karadağ halkının çoğunluğunun üyelikten yana olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Karadağ'da yakın tarihte yapılacak genel seçimlerden nasıl bir sonuç çıkacağı da merak konusu. NATO üyeliği konusunda Karadağ Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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