NATO'nun yeni Afganistan misyonu başladı



Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti'nin (ISAF) yerini alan "Kararlı Destek" (Resolute Support) misyonu, şimdilik iki yıl süreli öngörüldü.

Misyon kapsamında 40 ülkeden 12 bin 500 asker hizmet verecek. Bunların 850'sini Alman askerleri oluşturuyor. Almanya, ISAF misyonunda olduğu gibi ülkenin kuzeyinden sorumlu olacak. Alman askerleri, Mezar-ı Şerif'teki üssü karargâh olarak kullanmaya devam edecek.

'Kararlı Destek' yalnızca eğitecek

ISAF gibi BM izin ve yetkisi bulunmayan "Kararlı Destek" misyonunun öncelikli görevi, sayıları 350 bini bulan Afgan asker ve polisini eğitmek olacak. Muharip görevi bulunmayacak, ancak öz savunma ve müttefik güçlerin savunması amacıyla operasyon düzenleyebilecek.

NATO, ISAF misyonu kapsamında Afganistan'da zaman zaman 140 bin asker bulundurdu. Taliban militanlarıyla meydana gelen çatışma ve saldırılarda yaklaşık 3 bin 500 ISAF askeri can verdi. Bunlardan 55'i Alman'dı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Afganistan'da geride bıraktığımız 11 ay içinde düzenlenen saldırılarda 3 bin 188 sivil hayatını kaybetti. Radikal İslamcı Taliban örgütü, son yabancı asker ülkeden ayrılıncaya kadar saldırılarına devam edeceğini duyurdu.

'ISAF barış ve huzur getiremedi'

Afgan Analiz Grubu eş başkanı Thomas Ruttig, bir süre önce yaptığı bir açıklamada, ISAF misyonunun Afganistan'a barış ve huzur getiremediğini şu cümlelerle dile getirmişti:

"ISAF asıl yaraya neşter vuramadı, yani savaşa son verdiremedi. Hedef Taliban'ı dağıtmak idiyse, bu başarılamadı. Taliban, kendi iktidarı sırasında direnişle karşılaştığı yerlere bile sızabiliyor. Şiddet 2010 yılından sonra doruğa çıktı. Her iki taraf da savaşı kızıştırıp tırmandırdığı için 2001 yılında saptanan Afganistan müdahalesinin askeri olmayan hedeflerine ulaşılamadı."