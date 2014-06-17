'NATO'nun tehditleri inandırıcı değil'



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, kısa bir süre önce İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın 20 yıl boyunca yapıcı bir işbirliğine teşvik edilmeye çalışıldığını, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını söyledi. Rasmussen, Rusya'nın NATO'yu düşman olarak görmeyi sürdürdüğü yorumunu yaptı.

Ukrayna krizinin başından bu yana, Rusya ile Batı arasındaki gerginlik ‘Yeni bir Soğuk Savaş mı başlıyor?' sorusunu gündeme getirmişti. Alman Dış Politika Topluluğu'nun Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix'e göre, sık yapılan bu değerlendirmenin aksine, Soğuk Savaş tehdidi gündemde değil. Fakat uzman, NATO ile Rusya arasındaki sorunların yakın bir zamanda çözülebileceğini de düşünmüyor. Fix, “Rusya, NATO tarafından artık ortak olarak görülmüyor. Bu anlaşılır bir şey, çünkü Rusya Avrupa'da barışçıl bir şekilde bir arada yaşamanın kurallarını umarsızca çiğnedi. Ayrıca Rusya, NATO'nun Ukrayna'ya, Moldova Cumhuriyeti'ne ve tüm bu ülkelere askerî bir müdahalede bulunmayacağını biliyor. Bu da NATO'nun şu anda bu bölgelerde yaptıklarının sadece caydırma amacı taşıdığını gösteriyor" şeklinde konuşuyor.

'Rusya kendisini kanıtlamak istiyor'

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıklara silah sevk ettiği, hatta geçen hafta aralarında üç adet zırhlı tankın da bulunduğu askerî mühimmat gönderdiği iddiaları iplerin bir kez daha gerilmesine neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, bu iddiaların doğrulanması halinde, bunun ‘krizin ciddi olarak tırmanması' anlamına geleceğini söyledi. Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix, bir askerî müdahaleye hazır olmadığı sürece NATO'nun söz konusu tehditlerinin inandırıcı olmadığını söylüyor. Uzmana göre, Rusya ise kendini kanıtlama peşinde: “Rusya ilk etapta daha bir süre Ukrayna krizinin sonuçlarıyla meşgul olacaktır. Fakat diğer yandan bir ordu reformu da başlattılar. Rusya'nın yoğun bir biçimde silahlandığını görüyoruz. Ancak bu, NATO'nun elindeki askerî olanaklarla kesinlikle karşılaştırılabilecek düzeyde değil. Rusya'nın yapmak istediği öncelikle kendini ispat etmek.”

'Gerginlik uzun bir süre gider'

Peki, Batı ile Rusya arasında Ukrayna krizi ile daha da görünür hale gelen sorunların aşılması mümkün mü? Uzman Liana Fix şu değerlendirmeyi yapıyor: “Ukrayna krizi elbette ki yakın bir tarihte yatışacaktır. Ancak Rusya ile sorunlarımız var olmayı sürdürecek. Bunun tek nedeni, Rusya'nın dış politikasını sınırlarını da aşan topraklar üzerinde hak iddia etmek temelinde yeniden şekillendirmiş olması değil. Aynı zamanda, Rusya'da iç politikada da bir paradigma değişimi söz konusu. Siyasi bir otokratikleşme gözleniyor. Yani Batı, Rusya ile daha uzun bir süre gergin bir ilişki içerisinde olacak.”