-NATO'NUN OPERASYONUNA DESTEK YÜZDE 60 NEW YORK (A.A) - 12.05.2011 - Ipsos'un yaptığı bir ankette NATO'nun Libya operasyonunun, 23 ülkeden ortalama yüzde 60'lık destek bulduğu bildirildi. Merkezi ABD'de bulunan Ipsos şirketinin yaptığı anket, Belçika, Güney Afrika, Avustralya, Hindistan, Fransa, İsveç ve Kanada'da NATO'nun Libya lideri Muammer Kaddafi'nin komuta kontrol yapılarına yönelik saldırılarına desteğin yüzde 70'den fazla olduğunu ortaya koydu. Anket sonucunda Brezilya, Japonya, İspanya, Güney Kore, Polonya ve ABD'de halkın yaklaşık üçte birinin, ayrıca Almanya, İngiltere, Macaristan, Meksika ve İtalya'da ise yarısından fazlasının NATO'nun Libya operasyonunu desteklediği görüldü. Operasyona desteğin Türkiye, Rusya, Arjantin ve Endonezya'da yüzde 50'nin altında kaldığı saptanan ankete göre Türkiye, anketin yapıldığı NATO üyesi 11 ülke içinde halkının yarısından azının operasyona destek verdiği tek ülke oldu. Anket için 6 Nisan ile 21 Nisan arasında 18 bin 500'den fazla yetişkinle görüşüldüğü bildirildi.