NATO'nun kahraman köpeği Mali'ye PDSA Dickin Madalyası

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – NATO’nun 2012 yılında Afganistan’a gönderdiği Birleşik Krallık askeri birliğinde görev yapan kahraman köpek Mali’ye krallığın en yüksek askeri nişanesi olan \"PDSA Dickin Madalyası\" verildi.

Belçika Malinois cinsi bir çoban köpeği olan Mali, NATO’nun Kabil’de gerçekleştirdiği bir operasyon sırasında teröristler tarafından ele geçirilen çok katlı bir binanın çevresini ateş altında olmasına karşın, patlatıcı için kontrol ederek onlarca askerin hayatını kurtarmıştı.

Operasyonda ciddi şekilde yaralanan Mali daha sonra İngiltere’deki yeni yuvasına gönderildi. (Fotoğraflı)