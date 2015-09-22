NATO'nun heyecan yaratan Türkiye açıklaması yalanlandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Türkiye, kendini NATO olmadan da savunabilir” şeklindeki sözleri ve PKK’ya yönelik operasyonların barış sürecini tehlikeye soktuğuna dair açıklamaları, NATO sözcüsü Carmen Romero tarafından yalandı. AA muhabiri Ata Ufuk Şener’e bir açıklama yapan Romero, "Türk medyasında yer alan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ile ilgili açıklamaları asılsızdır. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, BBC Ukrayna ile bugün yaptığı röportajda Türkiye ile ilgili konuşmamıştır” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Stoltenberg’in BBC’ye telefonla bağlanarak "Türkiye'nin, ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı savaş için kurulan uluslararası askeri koalisyona büyük katkısı olacağını düşünmediğini” söylediği iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’nin YPG’ye dair yaptığı, “YPG'yi terörist örgüt olarak değerlendirmiyoruz. Suriye'de, DEAŞ'e karşı mücadelede başarılarını da kanıtladılar. DEAŞ karşıtı gruplarla ki bunlar başarılılar, başarılı da olabilirler, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bunların hepsi de Kürt değil” şeklindeki açıklamasının ardından gelmesi, Türkiye’nin dış politikada yanlızlaştığı yorumlarına sebep olmuştu.

İddialar üzerine bir açıklama yapan NATO Sözcüsü Carmen Romero, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye'ye ilişkin açıklamalar yaptığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirterek, NATO'nun Türkiye ile güçlü dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çekti ve "Türk medyasında yer alan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ile ilgili açıklamaları asılsızdır. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, BBC Ukrayna ile bugün yaptığı röportajda Türkiye ile ilgili konuşmamıştır" dedi.

Birçok medya organında yer alan haberde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in BBC'ye telefonla bağlandığı ve "Türkiye'nin ABD'nin öncülüğünde IŞİD'e karşı savaş için kurulan uluslararası askeri koalisyona büyük katkısı olacağını düşünmediğini" söylediği iddia edilmişti. "Türkiye'nin büyük bir ordusu ve güçlü güvenlik güçleri var. Bu nedenle gelecekte Türkiye'ye askeri bir destek söz konusu değil. Türkiye kendini NATO olmadan da savunabilir" dediği iddia edilen Stoltenberg'le ilgili haberin devamı şu şekildeydi:

"Stoltenberg, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu PKK'ya karşı yapılan hava saldırıları konusunda uyardı. NATO Genel Sekreteri hava saldırılarının PKK ile olan barış sürecini tehlikeye soktuğunu söyledi. Stoltenberg "her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Türkiye'nin de terörist saldırılara karşı savunma hakkı vardır. Ama, bu savunma ölçüler içinde kalmalı ve gereksiz yere sorun daha da büyütülmemelidir" dedi. Stoltenberg, "bir terörsit saldırı, sorunun barışçıl ve siyasi yollarla çözüm çabalarını engellememelidir" dedi."